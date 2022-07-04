Суровікін, так само як і Путін, зробив свою кар’єру на крові.

Саме герой Росії за сирійську кампанію, командувач повітряно-космічних сил генерал Сергій Суровікін озвучує злочинні накази атакувати мирні міста України.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Російські ураження саме житлових будинків та цивільних об’єктів посилилися після публічного представлення Кремлем так званих відповідальних за українську війну. Йдеться про російських генералів Олександра Лапіна та Сергія Суровікіна.

Точно знаючи, що півкілометрова похибка гарантована, росіяни запускали ракети Х-22 у торговий центр в Кременчуці, для ураження санаторію та житлового будинку в Одеській області.

Повітряні сили путінського війська сьогодні очолює Суровікін. Він же тепер - керівник військового угруповання, що воює в Україні, відповідальний за окупацію півдня.

Суровікін, так само як і Путін, який укріпився у владному кріслі після влаштованих ФСБ терактів з вибухами в житлових будинках для розв’язування Другої чеченської війни, зробив свою кар’єру на крові.

Він став відомим після того, як розчавив гусеницями БМП противників Державного комітету з надзвичайного стану (ГКЧП) у 1991 роцы. То були єдині жертви тоді ще капітана серпневого путчу в Москві.

За інформацією російського агентства ТАСС, після цього Суровікіна помістили у СІЗО, але ненадовго. Капітан вийшов на волю за вказівкою тодішнього президента Бориса Єльцина.

Також новопризначені Путіним військові злочинці керували російськими найманцями в Сирії. На архівних кадрах можна побачити, як Путіна у Сирії особисто зустрічає Суровікін. У 2017 році Путін публічно вручив Суровікіну медаль героя Росії.

Як писав УНІАН, експерти американського Інституту вивчення війни проінформували, що президент РФ Володимир Путін втратив довіру до своїх генералів. Диктатор настільки боявся, що його підлеглі вкотре провалять завдання, що доручив захоплення Лисичанська одразу двом командирам.

Так, за захоплення Лисичанська відповідали командувач центральним військовим округом РФ генерал-полковник Олександр Лапін і командувач повітряно-космічними силами країни-агресора генерал армії Сергій Суворікін, він також командує "південною" групою військ окупантів.

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