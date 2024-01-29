Російську техніку вивів із ладу дрон.

Темний дим - вірна ознака того, що танк армії Російської Федерації "приїхав" до кінцевого пункту свого існування.

Так вважає армія України, продемонструвавши нагальний ролик знищення техніки РФ дроном. Кадри удару опублікував СтартКом ЗСУ.

На ролику продемонстрована робота штурмового батальйону "Айдар" на одній з ділянок фронту України.

"Темний дим - вірна ознака того, що танк окупантів уже "приїхав"", - прокоментували у відомстві.

РФ здатна заміщувати втрати бронетехніки - британська розвідка

На тлі праці армії України у щоденному знищені техніки та особової сили ворога, про яку офіційно звітує зранку та ввечері Генштаб ЗСУ, є тривожні новини від розвідки Британії.

У своєму сьогоднішньому звіті вона стверджує, що Росія, ймовірно, здатна заміщувати втрати у бронетехніці на українському фронті для продовження наступу. Розвідка Британії підрахувала, що за інтервал лютий 2022 року - січень 2024 року Росія втратила в Україні близько 2 тисяч 600 основних бойових танків.

Водночас вона здатна у місяць виготовляти не менше 100 одиниць танків. Це дозволяє дійти до згаданого припущенні в оцінці майбутньої спроможності РФ у наступах, кажуть там.

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