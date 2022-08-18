Зараз в місті залишається близько 220 тис. осіб.

Темпи евакуації з Миколаєва знизилися, зараз в місті залишається близько 220 тис. осіб.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич в ефірі інформаційного телемарафону.

"Вчора проводилася евакуація, за вчора евакуювали 35 людей. Тобто відносно того, що раніше це було 500 людей, сьогодні - це 35 людей. Темпи евакуації знизилися, і люди, не зважаючи на те, що інтенсивність обстрілів то спадає, то знову збільшується, не хочуть покидати місто", - сказав мер.

За його словами, на сьогодні з майже півмільйона людей, які жили до війни в Миколаєві, в місті залишилося близько 220 тис.

Удар по Миколаєву:

Близько 02:00, 17 серпня, російські окупанти вкотре обстріляли Миколаїв ракетами типу С-300.

Було влучання по цивільних об’єктах, зокрема ЧНУ імені П.Могили та одному з підприємств міста. Також пошкоджені приватні будинки.

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