Секретар РНБО оцінив можливість вчинення Росією теракту на Запорізькій АЕС.

Факт теракту на Запорізькій АЕС розглядатиметься цивілізованими державами як застосування ядерної зброї проти цивільного населення. Україна має план дій на цей випадок.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі Радіо Свобода. Він нагадав, що реакція світу на російський теракт на Каховській ГЕС не відповідала ситуації.

"Тому будемо дуже уважно спостерігати - якщо не дай бог це станеться - яка буде реакція світу на ці події. На превеликий жаль, те, що відбулося нещодавно щодо підриву дамби, реакція світу не відповідала тій терористичній атаці, якої зазнала Україна. Ми зараз робимо все можливе і неможливе, щоб цього не сталося, але станція зараз в руках терористів", - заявив Данілов.

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Тим часом, після інформації про підготовку росіянами до скоєння ймовірного теракту, в Україні провели "велике навчання" і була "ще одна підготовка".

"У нас є наші протоколи, наші плани, в який спосіб ми маємо діяти. Зараз відбулося велике навчання, ще відбулася одна підготовка, якщо станеться цей терористичний акт з боку Російської Федерації", - розповів Данілов.

Він додав, що наразі складно оцінити можливі наслідки, до яких можуть призвести інциденти на Запорізькій АЕС.

Секретар РНБО також припустив, що західні партнери намагаються переконати Росію не робити цього, тому що наслідки будуть "абсолютно катастрофічними для РФ".

Коментуючи можливість вчинення Росією теракту на ЗАЕС, Данілов зазначив, що зараз складно сказати, оскільки "ці люди не є передбачуваними, вони діють поза межами будь-яких норм і правил світової спільноти".

Війна в Україні - ситуація на ЗАЕС

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський, посилаючись на дані розвідки заявив, що Росія підготувала все для теракту на Запорізькій атомній електростанції.

Начальник ГУР Кирило Буданов повідомив, що ситуація на ЗАЕС є дуже серйозною, оскільки РФ замінувала станцію. Він повідомив про розміщення окупантами начиненої вибухівкою техніки біля 4 із 6 енергоблоків станції.

У "Енергоатомі" заявили, що Україна дізнається про можливу аварію на ЗАЕС лише через декілька годин після події, оскільки через росіян не має прямого доступу до радіаційного контролю.

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