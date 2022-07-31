Військовополонених могли вбити, щоб приховати тортури.

Головний військовий прокурор України у 2019-2020 роках, генерал-майор запасу Віктор Чумак заявив, що росіяни вчинили теракт в Оленівці одразу з кількох причин.

З такою заявою він виступив в ефірі телеканалу "Еспресо".

"По-перше - це помста приватних армій, які здійснили цей злочин за те, як воювали "азовці". Помста за те, скільки вони покришили вагнерівців, елітних підрозділів росіян", - зазначив Чумак.

Він зауважив, що Росія також хотіла приховати тортури над військовополоненими й одночасно залякати власну армію.

"Залякування російських бійців, щоб сказати: якщо ви потрапите у полон, українці зроблять з вами ще гірше. І по-третє, не виключаю, що з військовополоненими жахливо поводилися. І цей теракт Росія здійснила, щоб приховати злочини та тортури над військовополоненими", - підсумував Чумак.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії в смт Оленівка. Було знищено будівлю, в якій утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь".

Одразу після вибуху Росія звинуватила ВСУ в обстрілі виправної колонії. В Україні заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом з метою приховування воєнних злочинів, дискредитації ЗСУ.

За даними розвідки, теракт скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера".

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