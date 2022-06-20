Для 30 потерпілих виділили 300 тисяч гривень.

Пораненим внаслідок російського ракетного удару у Чорткові Тернопільської області виплатять матеріальну допомогу у розмірі 10 тисяч гривень кожному.

Про це голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш повідомив у Telegram.

"Люди, котрі отримали поранення внаслідок ракетних обстрілів у Чорткові, отримають матеріальну допомогу у розмірі 10 тисяч гривень", - наголосив Труш.

Зокрема, для цього із бюджету громади вже виділили 300 тисяч гривень. Він додав, що допомога медиків знадобилася 30 потерпілим.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня з акваторії Чорного моря було завдано ракетного удару по місту Чортків Тернопільської області. Зруйновано частину військового об'єкта та чотири п'ятиповерхові будинки.

Володимир Зеленський назвав "терором" даний злочин РФ. Раніше Труш показав відео зруйнованих будинків.

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