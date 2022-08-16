Окупаційна адміністрація Криму скоротила кількість пасажирських поїздів.

На залізничному вокзалі Сімферополя утворилися великі черги людей, які хочуть покинути Крим після серії вибухів.

Відео з'явилося у Telegram-каналі СтратКому Збройних сил України.

Зауважимо, що окупаційна адміністрація Криму скоротила кількість пасажирських поїздів. Тому перелякані російські туристи змушені шукати автобуси.

"Бавовна" у Криму сьогодні - що сталося

Поблизу Джанкоя вранці сталася пожежа на електричній підстанції - таку версію спершу висунули російські окупанти.

Очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомляв, що горить російська військова частина у селищі Азовське Джанкойського району.

У Міноборони Росії вибухи поблизу Джанкоя назвали диверсією. У відомстві зізналися, що трапилася пожежа на складі з боєприпасами.

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