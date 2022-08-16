На залізничному вокзалі Сімферополя утворилися великі черги людей, які хочуть покинути Крим після серії вибухів.
Відео з'явилося у Telegram-каналі СтратКому Збройних сил України.
Зауважимо, що окупаційна адміністрація Криму скоротила кількість пасажирських поїздів. Тому перелякані російські туристи змушені шукати автобуси.
"Бавовна" у Криму сьогодні - що сталося
Поблизу Джанкоя вранці сталася пожежа на електричній підстанції - таку версію спершу висунули російські окупанти.
Очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомляв, що горить російська військова частина у селищі Азовське Джанкойського району.
У Міноборони Росії вибухи поблизу Джанкоя назвали диверсією. У відомстві зізналися, що трапилася пожежа на складі з боєприпасами.