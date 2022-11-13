За його словами, Україна - єдина країна, яка зацікавлена у розв'язанні цього питання.

Екс-міністр оборони Молдови Анатоль Шалару заявив, що Україна - це єдина країна, яка готова воювати за Молдову проти Росії.

В ефірі "Еспресо" він зазначив, що Київ зацікавлений у розв'язанні цього питання.

"Єдина країна та партнер, який може допомогти нам зараз швидко розв'язати питання з Придністров'ям, - це Україна. Це єдина країна, яка в разі потреби буде воювати за Молдову проти Росії, російської армії в Придністров'ї. Україна - єдина країна, яка зараз зацікавлена у розв'язанні цього питання, тому що цей "молдовський Калінінград" як ніж в спині Молдови та України", - наголосив Шалару.

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За словами екс-міністра, не потрібно перебільшувати значення російського контингенту у Придністров’ї.

"Їх там менше ніж 2 тис. військових, з яких - тільки 30% є росіянами. Ця обмежена група російських військ перебуває там нелегально. На жаль, наша влада прислухалась до думки Європи. Німеччина була єдиною країною, яка підтримувала федералізацію Молдови. У Меркель та Путіна була окрема домовленість щодо Придністров'я та Молдови. Вони хотіли підтримувати цей режим там за допомогою РФ", - підсумував він.

Молдова та Придністров'я: останні новини

Як писав УНІАН, раніше Міністерство закордонних справ Молдови не дозволило в'їзд на територію своєї країни російським військовим. Йдеться про оперативну групу (ОГРО), що базується в Придністров'ї.

Російські пропагандисти поширювали маніпулятивні заяви так званого голови МЗС невизнаного Придністров'я Віталія Ігнатьєва про можливу ескалацію в регіоні. Він заявив, що "можливий вихід Молдови з угоди 1992 року про принципи мирного врегулювання збройного конфлікту в Придністров'ї може призвести до військових дій".

Молдовський віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції Олег Серебрян наголосив, що незалежність невизнаного Придністров'я не зможе розв'язати проблему у регіоні.

Росія намагалась змусити мешканців Придністров’я підписати контракти з армією РФ через кадровий голод, однак нічого не вийшло.

Наразі ознак формування наступальних угруповань у цьому регіоні не виявлено.

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