В Молдові вважають, що Кремль використовує енергію в поєднанні з іншими політичними й економічними засобами, щоб послабити уряд Санду.

На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну вже очевидно, що знищення української енергосистеми зачепить й Молдову.

Як повідомляє Вloomberg, дефіцит електроенергії Молдова відчула в жовтні, коли російські війська почали наносити авіаудари по українських енергетичних об’єктах, оскільки 30% електроенергії Молдова отримувала з України.

Ситуація погіршилася після того, як розташована у Придністров'ї електростанція, яка забезпечувала Молдові близько 70% необхідної електроенергії, припинила виробництво через скорочення поставок російського газу.

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"Ми переживаємо серйозну кризу, і ми ризикуємо залишитися без електрики та газу", – заявила президент Молдови Майя Санду. Вона додала, що цієї зими ціна на блакитне паливо для споживачів Молдови зросла в шість разів порівняно з минулим роком і вдвічі вища, ніж у Румунії. Ситуація з електроенергією теж не краща.

В Молдові вважають, що Кремль використовує енергію в поєднанні з іншими політичними й економічними засобами, щоб послабити уряд Санду. Адже Молдова не може собі дозволити різке підняття ціни на газ та електроенергію.

"Це ще один яскравий приклад того, що Росія використовує свої енергетичні ресурси як зброю", – заявила минулого тижня Єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон. Європейська комісія працює з енергетичним співтовариством, щоб "забезпечити Молдові імпорт газу та електроенергії з альтернативних джерел, окрім Придністров’я", – сказала вона.

У той самий час молдовська державна компанія Energocom закупила на біржі в Румунії 65% електроенергії від необхідної Молдові за обсягом споживання. Про це повідомив віцепрем'єр та міністр інфраструктури та регіонального розвитку Андрій Спину. Відтак дефіцит електроенергії в країні становитиме приблизно 10% від необхідного їй обсягу.

Енергетична криза в Молдові:

1 жовтня 2022 року "Газпром" скоротив поставки в Молдову на 30% та погрожує подальшим скороченням в листопаді. Крім того, цього року ціни на газ в Молдові зросли в 5 разів. Рахунки за електроенергію вже становлять понад 60% витрат середнього жителя країни з населенням у 2,5 мільйона.

Є й серйозні ризики для системи електропостачання країни. Україна постачала 30% електроенергії до Молдови. Але через бомбардування українських електростанцій Молдові довелося звернутися до Румунії.

"Кожна бомба, що впала на українську електростанцію, – це бомба, що впала і на молдавське електропостачання", – заявляв міністр закордонних справ Молдови ніку Попеску.

Ще 70% електроенергії Молдова отримує від електростанції, розташованої в контрольованому російськими військами Придністров'ї. Російський анклав також скоротив обсяги поставок, пояснивши це скороченням поставок газу від "Газпрому".

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