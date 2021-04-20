Радники закликають представників Тристоронньої контактної групи працювати над механізмом координації з реагування на порушення режиму припинення вогню.

У разі наявності загиблих у результаті обстрілів на Донбасі робоча група ТКГ з питань безпеки має збиратися протягом 24 годин.

Читайте такожДоба на Донбасі: окупанти відкрили вогонь біля Майорська та ЗайцевогоПро це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в ході відеоконференції політичних радників лідерів країн – учасниць Нормандського формату.

Під час зустрічі німецька сторона запропонувала узгодити звернення політичних радників про те, що вони вітають оновлену прихильність додатковим заходам зі зміцнення режиму припинення вогню від 27 липня 2020 року.

Вони закликають представників Тристоронньої контактної групи працювати над механізмом координації з реагування на порушення режиму припинення вогню.

За словами Єрмака, українська сторона підтримує таке звернення, а також має багато пропозицій щодо вдосконалення функціонування режиму припинення вогню, наприклад щодо більш суворої відповідальності за снайперські обстріли.

"Крім того, у разі наявності загиблих у результаті обстрілів робоча група ТКГ з питань безпеки має збиратися протягом 24 годин, і ніхто не має права відмовитися від цього", - йдеться у повідомленні.

Радники лідерів домовилися продовжити роботу над узгодженням кластерів, які покликані забезпечити виконання Мінських домовленостей для мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Що цьому передувало

19 квітня відбулася зустріч радників глав держав "нормандської четвірки" в режимі відеоконференції.

Політичні радники лідерів чотирьох країн "нормандської четвірки" (України, Росії, Німеччини і Франції) доручили політичній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на сході України вдосконалити режим припинення вогню.

В ході перемовин прозвучала пропозиція провести наступну зустріч політичних радників безпосередньо на лінії розмежування з метою прийняття необхідних рішень в конкретних умовах.

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Автор: Людмила Жерновська