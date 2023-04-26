Українська розвідка зауважила, що знає про всі заходи, які РФ готує на 9 травня.

У Головному управлінні розвідки порадили росіянам не йти на парад 9 травня і взагалі триматися подалі від військової техніки. Це стосується й інших днів року.

Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов у коментарі OBOZREVATEL. За його словами, Україна володіє усією інформацією щодо всіх заходів окупантів 9 травня, включно із заходами з безпеки, маршрутами та розсадженням охорони головних особистостей воєнних злочинців РФ.

"Звичайно, якщо говорити про якісь акценти чи поради, то, думаю, що пересічним росіянам, цивільним, мирним жителям, які не пов'язані з воєнними злочинцями, які не пов'язані з воєнними злочинами та агресією Росії проти України, варто всі дні, як, власне, і всі прийдешні, уникати присутності та знаходження поряд із воєнними злочинцями і поряд із військовими об'єктами, які можуть використовуватися в агресії так званої Російської Федерації проти України", – заявив Юсов.

Представник ГУР зауважив, що справедливе покарання знайде воєнних злочинців РФ будь-коли, а Україна робитиме все, щоб захиститися від агресії країни-окупанта.

В РФ масово скасовують паради до 9 травня

Росіяни бояться "бавовни" 9 травня, тому масово скасовують традиційні заходи. Без парадів це сакральне свято цього року пройде і в Курській і Бєлгородській народних республіках. А у Санкт-Петербурзі скасували на святковому параді авіацію.

Натомість у Москві парад відбудеться. Там вже готуються до нього, закриваючи небо над Красною площею.

Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан підтвердив, що російська техніка на параді на Красній площі є легітимною ціллю, по якій можуть завдати удару українські військові.

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