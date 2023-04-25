Минулого року проліт не відбувся через "метеоумови".

У Санкт-Петербурзі парад на честь Дня Перемоги 9 травня проведуть без прольоту авіації.

"Парад з нагоди 78-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні Західний військовий округ готується провести в Петербурзі без авіації. Говорити про офіційне скасування повітряної частини не дозволяє тактика, яку в цьому році використовують в Міноборони", - пише російське видання Фонтанка.

Військові льотчики не провели жодного тренування прольоту над Палацовою площею, а прес-служба Західного військового округу не опублікувала відповідний реліз. Зазвичай про дати репетицій повідомляють вже в середині квітня, пише видання.

Відео дня

Паради до 9 травня в Росії - останні новини

Як повідомляв УНІАН, цього року російська влада оголосила про скасування військових парадів у Курську та Бєлгороді. Рішення пояснили небажанням "провокувати противника".

В окупованому Росією Криму і Севастополі також скасували демонстрації, військові паради і ходи "Безсмертного полку".

Нещодавно стало відомо, що цього року в Москві не проводитимуть вуличні ходи на 1 травня. При цьому Пєсков заявляв, що військовий парад на 9 травня відбудеться.

Нагадаємо, що минулого року авіапаради не відбулися у Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Новосибірську, Самарі та Мурманську.

Вас також можуть зацікавити новини: