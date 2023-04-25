Саму площу перекриють для відвідувачів ще 27 квітня, а відкриють після 10 травня.

Красну площу в Москві закриють на 9 травня. У Федеральній службі охорони РФ (ФСО) Володимира Путіна пояснюють заборону підготовкою до параду.

Саму площу перекриють для відвідувачів ще 27 квітня, а відкриють після 10 травня.

"У зв'язку з підготовкою та проведенням урочистих заходів, присвячених святкуванню 78-ї річниці Перемоги у "Великій вітчизняній війні" 1941-1945 років, з 27 квітня по 10 травня 2023 року Красна площа буде закрита для відвідування", - цитує ТАСС повідомлення ФСО.

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Водночас, як уже повідомляв УНІАН, український бізнесмен оголосив про нагороду в 20 мільйонів гривень для тих українських виробників, чий БПЛА долетить і сяде на Красній площі 9 травня.

Останнім часом Московську область атакують невідомі БПЛА. У Росії це явище пов'язують з Україною. Київ же поки ніяк не коментував останні події.

У Росії масово скасовують заходи до 9 травня - що відомо

Без парадів День Перемоги цього року пройде і в Курській і Бєлгородській народних республіках. А у Санкт-Петербурзі скасували на святковому параді авіацію.

Своєю чергою, військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан підтвердив, що російська техніка на параді на Красній площі є легітимною ціллю, по якій можуть завдати удару українські військові. Він припускає, що в Москві росіяни точно спробують влаштувати парад, хоча і скасовують ці заходи в інших регіонах. Влада РФ хоче показати росіянам хоч щось.

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