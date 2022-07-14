Причина - значні втрати та відмова від участі у бойових діях на території України.

Рівень укомплектування командирами взводів у окупантів залишається низьким.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Фіксуються випадки незадовільного продовольчого забезпечення окупаційних військ. За наявною інформацією, залишається низьким рівень укомплектування командирами взводів у підрозділах 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу. Причина - значні втрати та відмова від участі у бойових діях на території України", - йдеться у повідомленні.

Війна в Україні:

24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення на територію незалежної України.

За словами очевидців буряти, які воюють на території України, відрізняються особливою жорстокістю. Якщо росіяни переважно п'ють та мародерять на окупованих територіях, то буряти - катують, гвалтують і масово розстрілюють мирне населення.

Станом на 15 червня жителів Чечні шантажували викраденням рідних, тортурами та іншими методами тиску, якщо ті відмовляться їхати воювати в Україну.

Станом на 18 червня було відомо, що Бурятія ховає щодня, а РФ відправляє на війну вихідців з бідних регіонів.

Станом на середину червня підтверджені дані про 184 загиблих з Бурятії.

29 червня 2022 року дружини бурятів вимагали повернути їхніх чоловіків з України.

12 липня 2022 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що в Росії буряти вистрибують з автобусів, щоб не їхати на війну.

13 липня стало відомо, що мобілізація у РФ вже дійшла до Москви, де сформували спеціальний військовий підрозділ для набору наймитів.

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