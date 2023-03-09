В Україні знову оголошено масштабну повітряну тривогу.

Оновлено. О 21:45 повітряну тривогу скасовано у всіх регіонах України за винятком Криму та Луганської області. Заява голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма про пуск ракет поки не знайшла підтверджень.

Близько 20:00 в Україні знову було оголошено масштабну повітряну тривогу - "почервоніли" всі південні і східні регіони. Про це свідчить карта повітряних тривог alerts.in.ua.

Під час тривоги жителі Запоріжжя чули вибухи на території міста, повідомляє "Суспільне". В обласній військовій адміністрації громадян закликають не поширювати фото та відео влучень, щоб ворог не міг коригувати вогонь.

Відео дня

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про запуск ворожих ракет.

"Знову сволочі шлють ракети", - написав він.

О 20:47 була пішли відбої повітряної тривоги в Полтавській, Кіровоградській, Одеській та Херсонській областях.

Масований ракетний обстріл 9 березня

Близько 4 ранку 9 березня російські війська здійснили черговий масований обстріл української території. Було запущено 81 ракету різних типів. З 48 випущених росіянами крилатих ракет ППО України знищили 34.

У Львівській області російська ракета влучила в житлову зону, внаслідок чого четверо громадян загинули. Також пожежа знищила три житлових будинки, три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель.

Найбільш масований удар було завдано по Харкову. З 15 ракет С-300, випущених по регіону, 11 припали на обласний центр. У місті на півдня зникли електрика, водо - і теплопостачання.

Вас також можуть зацікавити новини: