Вкотре противник лякає українцем застосуванням ракет "Кинджал".

У понеділок вранці, 6 березня, по всій Україні після 9:00 була оголошена повітряна тривога через зліт російської авіації - "кинджалоносця" - на території Білорусі.

Про це свідчить карта alerts.in.ua і дані моніторингової групи "Беларускі Гаюн". Так, з аеродрому "Мачулищі" в небо піднявся МіГ-31К ВКС РФ.

"09:05. Аеродром Мачулищі. Злет МіГ-31К ВКС РФ", - пише "Беларускі Гаюн".

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Нагадаємо, МіГ-31К може переносити ракети "Кинджал". Українська протиповітряна оборона не може перехопити ці ракети, тому повітряна тривога оголошується по території всієї країни.

Карта повітряних тривог на ранок 06.03.2023

Росія вночі атакувала Україну з повітря

Ворожа армія в ніч проти понеділка, 6 березня, запустила по Україні 15 БПЛА, заявив представник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат.

"Дрони були запущені з північного напрямку. Росіяни випустили 15 БПЛА, 13 з них знищені протиповітряною обороною. Маємо такий непоганий результат", - зазначив він.

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