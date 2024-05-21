Повідомляється про пожежі у Харкові.

Харків перебуває під черговою російською атакою, у місті пролунали вибухи та почалася пожежа.

О 02:10 міський голова Ігор Терехов написав у своєму Telegram-каналі, що у Харкові чути вибух. Він попередив, що над містом фіксують російські "шахеди". Вже за п'ять хвилин він повідомив про другий вибух. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов також написав, що окупанти завдають ударів безпілотниками.

Нагадаємо, що з 23:00 Повітряні сили ЗСУ фіксують рух російських безпілотних літальних апаратів. Згідно з останнім повідомленням, кілька груп БПЛА летіли з акваторії Чорного моря в бік Одещини, одну групу бачили в районі Харкова. Також попереджали про "шахед" на Кіровоградщині.

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Повітряна тривога лунає в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях.

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Оновлено о 02:55: У Харкові надали допомогу трьом постраждалим, в усіх - гостра реакція на стрес. Є загорання приватних будинків та гаражів, повідомляє Синєгубов.

Оновлено о 02:37: Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив про вибухи у місті. Тим часом у Харкові внаслідок атаки БПЛА постраждали приватні будинки, там пожежі. Інформація щодо жертв та поранених уточнюється.

Загроза ударів по Україні: останні новини

Нагадаємо, у понеділок, 20 травня, по всій території України декілька разів оголошували повітряну тривогу. Це відбувалося через зліт російських винищувачів МіГ-31К, які є носіями ракет "Кинджал".

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