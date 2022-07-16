Ще трьох людей медики госпіталізували до лікувальних установ.

Троє людей загинули внаслідок ракетних ударів по Чугуєву. Ще стількох же госпіталізували до медичних закладів, їх поточний стан наразі невідомий.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Сьогодні вночі російські окупанти завдали ракетних ударів по Чугуєву. На жаль, є жертви: 3 людини загинули — 2 чоловіків 60 та 68 років, жінка 70 років. Ще 3 людей медики госпіталізували до лікувальних установ", — повідомив він.

За словами Синєгубова, зруйнований житловий багатоквартирний будинок, пошкоджені школа та магазин будівельних матеріалів. На місцях влучань працюють всі профільні служби, рятувальники продовжують розбір завалів.

Керівник ОВА також повідомив, що протягом доби окупанти обстрілювали Харківський район, зокрема Дергачівську громаду, та Ізюмський район. Обійшлося без постраждалих. У Харкові за ніч Штаб оборони міста ударів не зафіксував.

"Звертаємося до всіх жителів області: не ігноруйте сигнали повітряних тривог, максимально перебувайте в укриттях! Бережіть себе та своїх близьких. Правоохоронці фіксують всі злочини окупантів. Тероризм росіян не залишиться без покарання!", — резюмував Синєгубов.

Нагадаємо, за останню добу окупанти також обстріляли Дніпро та Одесу. В першому випадку є жертви та постраждалі, а в другому смертей вдалося уникнути, тому що громадяни скористалися укриттям під час повітряної тривоги.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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