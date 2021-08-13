Компанія також ініціює створення індустріального парку оборонних технологій для українських і турецьких підприємств.

Турецька компанія Baykar, яка розробляє безпілотні літальні апарати, працює над інвестиційним проектом будівництва в Україні науково-дослідного центру передових технологій в аерокосмічній інженерії та виробничого центру БПЛА.

Про це в перший день Міжнародного оборонного інвестиційного форуму у Києві розповіла заступник генерального директора Baykar з інвестицій Наталія Озден.

"Компанія Baykar має наміри інвестувати в Україну. Наразі ми розробляємо інвестиційний проект щодо побудови науково-дослідного центру передових технологій в Україні та виробничого центру", - зазначила Озден.

Проект передбачає 100% інвестування з боку Baykar. Інвестиції охоплюють створення

новітнього центру науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР),

виробничих потужностей і збору БПЛА,

цехів техобслуговування та ремонту (ТОіР) із супровідними сервісами.

На думку Озден, необхідна дискусія про наявні в Україні стимули підтримки інвесторів. Зокрема, вона згадала закони про підтримку проектів зі значними інвестиціями (закон "про інвестнянь") та про індустріальні парки.

Читайте такожУ розвідці розповіли, яку зброю і техніку бойовики завезли з РФ за останній час"Треба дискутувати про наявні стимули для інвесторів. Інвестори бажають прийти в Україну, і є закони. ... Але іноземний інвестор, коли обирає країну для інвестування, порівнює кілька країн, порівнює кілька можливостей і обирає ті стимули, які найбільш приємні для нього. ... Повертаючись до тих законів, вони вже є, але, на жаль, вони ще не працюють, ми очікуємо механізмів їх реалізації. Сьогодні, якщо порівняти ці проекти, ми бачимо, що закон про індустріальні парки надає набагато більше переваг, ніж закон про інвестпроекти", - сказала заступник гендиректора Baykar.

При цьому вона зазначила, що в Туреччині стимули для інвесторів досягають 200%, а в межах індустріальних парків надається допомога для переведення земель у статус промислових - в Україні це зробити складно. Індустріальним паркам у Туреччині, за словами Озден, надають стимули з ПДВ, немає податку на прибуток, немає ПДВ на імпорт, немає ПДВ на товари, соціальні відрахування покриває держава.

"Компанія Baykar виступає за створення механізму, дорожньої карти, щоб зацікавити прийти іноземних інвесторів, турецькі компанії на український оборонний ринок. Також ми виступаємо ініціаторами створення індустріального парку оборонних технологій для турецьких підприємств та українських підприємств. Це була б потужна ініціатива, яка б збагатила наші держави", - підсумувала Озден.

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Автор: Катерина Комолова