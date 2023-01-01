Найбільша кількість тривог була у Харківській області

За 10 місяців від початку російського повномасштабного вторгнення в Україні пролунало близько 14 870 повітряних тривог, Найменше за добу було 4 тривоги, а найбільше – 189.

Дані на інфографіці зібрали у Держприкордонслужбі.

Найчастіше повітряну тривогу оголошували в Харківській області – 1558 разів.

Найрідше – у Луганській області (там вона увімкнена постійно).

У Києві від початку війни лунало 638 тривог.

При цьому зазначається, що в середньому на добу лунає по 47 тривог.

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Скільки може тривати повітряна тривога після запуску окупантами дронів

У Повітряних Силах ЗСУ розповіли, що після запуску окупантами безпілотників можуть тривати до шести годин. Так, якщо дрони запускають о 23:00, повітряна тривога може тривати до 5:00.

У відомстві зауважили, що окупанти зрозуміли, що найефективніше для них використовувати Shahed у нічний час, тому що вночі немає візуальної прив’язки до цілей. Засоби, які можуть їх знищувати – стрілецька зброя, зенітні гармати, великокаліберні кулемети, які часто застосовуються проти цих БпЛА.

Додамо, що росіяни активно застосовують іранські безпілотники типу Shahed для ударів по українських містах та об'єктах критичної інфраструктури, а також розвідувально-ударні Mohajer-6. За інформацією ЗМІ, Росія та Іран домовилися про виробництво дронів на території РФ.

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