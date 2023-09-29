Мешканцям Бердянська порадили вимкнути з мережі електроприлади.

У тимчасово окупованому місті Бердянськ Запорізької області у п'ятницю, 29 вересня, пролунав гучний вибух.

Після інциденту у деяких районах виникли перебої з електропостачанням, повідомив Іван Федоров - мер поки ще підконтрольного ворогу Мелітополя. "Окупанти "глибокого тилу" продовжують порушувати техніку безпеки. Мешканці Бердянська повідомляють про гучний вибух...", - зазначив чиновник і додав, що деталі уточнюються.

За відомостями каналу в Telegram "БердянсЬк Сьогодні", звуки вибуху чули у Нагірній частині населеного пункту, а також у мікрорайоні Колонія. "Після вибуху нестабільно працює електропостачання. Скаче напруга. Краще вимкнути електроприлади з мережі", - поділилися на каналі.

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Росіяни захопили місто на початку березня минулого року. Бердянськ захоплений, але нескорений.

У місті вже не раз лунали потужні вибухи. Зокрема, 2 вересня повідомлялося, що у Бердянську пролунав вибух, який чули в кожному куточку цього населеного пункту. Супротивники стверджували, що нібито "спрацювала" їхня протиповітряна оборона.

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