Минулого року його заочно засудили до 8 років тюрми.

В окупованому росіянами Бердянську могли скоїти замах на колаборанта Павла Іщука, який пішов на співпрацю із загарбниками.

Як повідомляють у Бердянській міській військовій адміністрації, вчора близько 05:00 в центрі міста чули гучний вибух. За попередніми даними, він може бути пов'язний з ліквідацією заступника "мера" міста із зовнішньої, внутрішньої політики та масових комунікацій Павла Іщука.

"Враховуючи об'єктивні причини, пов'язані з окупацією міста, наголошуємо, що інформація може уточнюватись", - зазначила очільниця МВА Вікторія Галіціна у Telegram. Відео дня

Що відомоп про Павла Іщука

У травні 2023 року Жовтневий районний суд Запоріжжя заочно визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України.

Мова йде про добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території.

Іщука заочно засудили до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних, комунальних підприємствах, установах, організаціях будь-якої форми власності та в органах, що надають публічні послуги, строком на 15 років, з конфіскацією всього майна.

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