Президент України закликав подвоїти зусилля, щоб зупинити російську ненависть, ненависть до людства.

Україні потрібна потужна наступальна зброя, без якої війна лише затягується, що своєю чергою збільшує кількість жертв.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників American Jewish Committee Global Forum.

Він закликав подвоїти зусилля, щоб зупинити російську ненависть, ненависть до людства.

"Захищайте необхідність посилення санкцій проти Росії. Це вам до снаги. Допомагайте нам прискорити постачання зброї для України, щоб ми могли звільнити окуповані райони. Нам потрібна потужна наступальна зброя, без якої війна лише затягується. Затягується, і кількість жертв збільшується", - заявив Зеленський.

Звертаючись до учасників форуму глава держави закликав їх використати ще більше свого впливу, аби й так суттєва допомога Україні стала ще більшою.

"Ми зараз маємо історичну можливість захистити нашу спільну свободу, нашу спільну безпеку, наше спільне культурне різноманіття від найбільшої хвилі ненависті з усіх, які загрожували світу останніми десятиліттями", - зазначив президент.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україні терміново потрібні системи сучасної протиракетної оборони.

За його словами, якби Україна отримала засоби ПРО, вдалося б врятувати життя українців.

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