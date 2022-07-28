Він вдруге від початку війни з Росією став до лав захисників нашої держави.

У боях за Україну загинув воїн-монах Роман Пеприк, який проходив службу в одному з розвідувальних батальйонів Збройних сил України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України з посиланням на митрополита Переяславського і Вишневського Православної церкви України Олександр (Драбинко).

"У боях за волю України загинув ієромонах Православної церкви України Пимен (Роман Пеприк), який вдруге від початку війни з Росією став до лав захисників нашої держави та проходив службу в одному з розвідувальних батальйонів ЗС України", - сказано в повідомленні.

В повідомленні сказано, що Роман Пеприк прийняв чернечий постриг у ранньому віці.

"З початком російської агресії, бувши патріотом своєї Батьківщини і правдивим християнином, монах Пимен, не лишаючи чернечих обітниць, пішов добровольцем захищати суверенітет та територіальну цілісність України. Виконував бойові завдання та брав безпосередню участь у боях на передовій", – розповів митрополит Олександр.

В повідомленні зазначається, що після звільнення з військової служби монах Пимен став насельником монастиря під Києвом, а згодом продовжив служіння в одному з монастирів на Прикарпатті. Також зазначається, що на початку літа цього року отець Пимен ухвалив рішення знову повернутися до військової служби, оскільки мав добрий військовий вишкіл та неабиякий бойовий досвід.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський 12 березня повідомив, що з 24 лютого загинули 1300 українських військових.

При цьому станом на 11 липня 7200 українських військовослужбовців вважаються зниклими безвісти. У цю цифру входять представники різних структур, в тому числі нацгвардійці, прикордонники, спецслужбовці

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