Колцентр омбудсмена отримав інформацію про орієнтовно 7 200 людей.

7200 українських військовослужбовців вважаються зниклими безвісти. У цю цифру входять представники різних структур, в тому числі нацгвардійці, прикордонники, спецслужбовці.

Про це заявив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко у коментарі "Суспільному".

"Якщо ми говоримо про військових, то розуміймо, хто такі військові. Є ЗСУ, є Нацгвардія, є прикордонники, є СБУ, і це різні інституції. Вони не входять в цифру, яку дає ЗСУ", - зазначив омбудсмен.

За його словами, Збройні сили України називають цифру у дві тисячі зниклих військових. Водночас колцентр уповноваженого отримав інформацію про орієнтовно 7 200 людей.

"Наприклад, полк "Азов" - це Нацгвардія, і там також є безвісти зниклі. Вони не вийшли на звʼязок із рідними, коли вони вийшли з "Азовсталі", - пояснив Котенко.

За його словами, більшість зі зниклих військових - у полоні. Як приклад наводить військових 1-го батальйону 36-ї бригади.

"Ми знаємо, що їх вивезли в росію. По-перше, треба зрозуміти, скільки там є людей. Якщо їх більше сотні, то ми розуміємо, що практично весь батальйон - у полоні", - каже омбудсмен.

Котенко додав, що з деякими бійцями, які в полоні, не встановлений зв'язок. Їх вважають зниклими безвісти. Проте омбудсмен вірить, що рано чи пізно наших воїнів вдасться обміняти.

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