Ліз Трас зазначила, що Лондон постачає Україні смертоносне озброєння.

Українські військові можуть вибити російських окупантів з усієї території України. Це може статися в осяжні терміни.

Про це розповіла Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трас в інтерв'ю BBC Radio.

"Вся територія України, яка була захоплена Росією, незаконно окупована, і, зрештою, росіян потрібно витіснити з усієї цієї території", - завила глава британського зовнішньополітичного відомства.

При цьому вона вважає, що реально звільнити територію України від російської армії в осяжні терміни.

"Саме тому ми поставляємо додаткову допомогу смертоносними озброєннями", - підсумувала трас.

Завершення війни в Україні - що відомо

На початку червня президент РФ Володимир Путін заявив, що постачання Заходом зброї в Україну може "затягнути збройний конфлікт", а Росія нібито зробить відповідні висновки якщо Захід постачатиме Україні ракети дальньої дії.

Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на саміті лідерів G7 заявив, що хоче завершити розв'язану Росією війну до кінця 2022 року.

Після чого спікер президента Російської Федерації Дмитро Пєсков 28 червня цинічно заявив, що війна в Україні закінчиться, якщо в Києві віддадуть наказ про складання зброї і капітулюють.

У свою чергу спікер Пентагону Джон Кірбі заявив, що у США не бачать можливості завершення війни в Україні до кінця року, тому що Путін має намір продовжувати атаку.

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