У Середземному морі знаходяться 10 ворожих кораблів, у Чорному – 11 кораблів.

У Чорному морі знаходяться 11 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр".

Як повідомляє прес-центр командування Військово-морських сил Збройних сил України, ворожі кораблі в Чорному морі перебувають на бойовому чергуванні. Загальний залп – 16 ракет.

У Середземному морі знаходяться 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", їх загальний залп – 72 ракети.

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Також повідомляється, що за минулу добу підрозділами ВМС ЗС України було знищено дві ворожі ракети.

Ворожі кораблі в морі

РФ не раз завдавала ударів по Україні "Калібрами". Напередодні масованої ворожої атаки 14 січня армії України реєструвала підозрілу активність флоту загарбників у Чорному морі.

17 січня 2023 року українські військові зафіксували шість російських ракетоносіїв з сумарним залпом 44 "Калібра".

Станом на 19 січня 2023 року Росія тримала 11 бойових кораблів у Чорному морі. Сумарний залп "Калібрів" - 40 ракет.

21 січня повідомлялося, що в Чорному морі знаходяться п'ять російських ракетоносіїв, а загальний залп становить приблизно 36 ракет "Калібр".

Речник оперативного командування "Південь" ЗСУ Наталія Гуменюк попередила, що ворог продовжує активно готуватися до нанесення нових ударів по материковій Україні. За її словами, про це, зокрема, свідчить активність ворожих дронів на півдні нашої держави.

24 січня 2023 року в ОК "Південь" попереджали про небезпеку, оскільки Росія збільшила кількість кораблів у морі.

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