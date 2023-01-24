Ворог тримає напоготові 28 "Калібрів".

Російські війська збільшили угруповання флоту на бойовому чергуванні в Чорному морі. Наразі там перебуває 11 кораблів.

Ворог тримає напоготові чотири ракетоносії загальним залпом з 28 "Калібрів", повідомив спікер ОК "Південь" Владислав Назаров в Telegram.

"В корабельному угрупуванні ворожого флоту в Чорному морі збільшено кількість ракетоносіїв. Серед 11 кораблів - 3 надводних і 1 підводний носії "Калібрів". Загальний залп ракет може складати 28. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, будьте пильні та уважні", - наголосив він.

Відео дня

Ситуація у Чорному морі

Як відомо, РФ не раз завдавала удари по Україні "Калібрами". Напередодні масованої ворожої атаки, яка відбулася 14 січня, армії України також реєструвала підозрілу активність флоту загарбників у Чорному морі.

21 січня повідомлялося, що у Чорному морі знаходяться п'ять російських ракетоносіїв, а загальний залп становить приблизно 36 ракет "Калібр".

Спікер оперативного командування "Південь" ЗСУ Наталя Гуменюк попередила, що ворог продовжує активно готуватися до завдання нових ударів по материковій Україні. За її словами, про це, зокрема, свідчить активність ворожих дронів на півдні нашої держави.

Вас також можуть зацікавити новини: