Рада отримала проект постанови про введення воєнного стану в двох областях / фото REUTERS

До Ради внесли проект постанови про звернення парламенту до президента України щодо оголошення воєнного стану на території Донецької та Луганської областей. 

Ініціатор постанови - позафракційна народна депутатка з Івано-Франківської області Оксана Савчук.

Також цим же документом пропонується припинити транспортне сполучення з РФ та закрити держкордон з Білоруссю та Росією.

Цей проект постанови нардеп внесла через військову агресію РФ, визнання нею незалежності "ЛДНР", порушення Росією принципів міжнародного публічного права та чинних міжнародних зобов’язань.

Росія визнала незалежність "ЛДНР": що відомо

  • 21 лютого 2022 року президент РФ Володимир Путін визнав легітимність "ЛДНР". Того ж дня очільник країни-агресора доручив ввести війська на окупований Донбас. 
  • За його словами, РФ визнала "ЛДНР" у межах Донецької та Луганської областей, що може бути сигналом готовності росіян до силового захоплення підконтрольних Україні територій.
  • Низка країн світу засудили рішення РФ легітимізувати своїх найманців, багато держав запровадили санкції проти причетних осіб.
  • Водночас у разі подальшого вторгнення на Росію чекає посилення санкцій.  

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