Рада отримала проект постанови про введення воєнного стану в двох областях / фото REUTERS
До Ради внесли проект постанови про звернення парламенту до президента України щодо оголошення воєнного стану на території Донецької та Луганської областей.
Ініціатор постанови - позафракційна народна депутатка з Івано-Франківської області Оксана Савчук.
Також цим же документом пропонується припинити транспортне сполучення з РФ та закрити держкордон з Білоруссю та Росією.
Цей проект постанови нардеп внесла через військову агресію РФ, визнання нею незалежності "ЛДНР", порушення Росією принципів міжнародного публічного права та чинних міжнародних зобов’язань.
Росія визнала незалежність "ЛДНР": що відомо
- 21 лютого 2022 року президент РФ Володимир Путін визнав легітимність "ЛДНР". Того ж дня очільник країни-агресора доручив ввести війська на окупований Донбас.
- За його словами, РФ визнала "ЛДНР" у межах Донецької та Луганської областей, що може бути сигналом готовності росіян до силового захоплення підконтрольних Україні територій.
- Низка країн світу засудили рішення РФ легітимізувати своїх найманців, багато держав запровадили санкції проти причетних осіб.
- Водночас у разі подальшого вторгнення на Росію чекає посилення санкцій.