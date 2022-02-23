Дата внесення документа до парламенту - 22 лютого 2022 року.

До Ради внесли проект постанови про звернення парламенту до президента України щодо оголошення воєнного стану на території Донецької та Луганської областей.

Ініціатор постанови - позафракційна народна депутатка з Івано-Франківської області Оксана Савчук.

Також цим же документом пропонується припинити транспортне сполучення з РФ та закрити держкордон з Білоруссю та Росією.

Цей проект постанови нардеп внесла через військову агресію РФ, визнання нею незалежності "ЛДНР", порушення Росією принципів міжнародного публічного права та чинних міжнародних зобов’язань.

Росія визнала незалежність "ЛДНР": що відомо

21 лютого 2022 року президент РФ Володимир Путін визнав легітимність "ЛДНР". Того ж дня очільник країни-агресора доручив ввести війська на окупований Донбас.

За його словами, РФ визнала "ЛДНР" у межах Донецької та Луганської областей, що може бути сигналом готовності росіян до силового захоплення підконтрольних Україні територій.

Низка країн світу засудили рішення РФ легітимізувати своїх найманців, багато держав запровадили санкції проти причетних осіб.

Водночас у разі подальшого вторгнення на Росію чекає посилення санкцій.

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