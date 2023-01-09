Ешелон прибув з Воронезької області.

На ЖД-станцію Барановичі-Поліські в Білорусі прибув черговий ешелон з технікою та особовим складом збройних сил РФ.

Як повідомляє проект "БелЖД", всього в ешелоні, який прибув 8 січня о 13:00, було близько 30 вагонів-платформ з технікою, 2 вантажних вагони з боєприпасами або спорядженням і 2 пасажирських вагони з особовим складом — близько 100 осіб.

Моніторинговий проект "Беларускі Гаюн" зазначає, що серед техніки були помічені не менше 8-і вантажівок КамАЗ, мінімум 6 тягачів МТ-ЛБ і не менше 2-х артилерійських машин 1В15.

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"Відомо, що ешелон був відправлений з ЖД-станції Зайцевка (Воронезька обл., РФ). 4 січня о 17:30. Окремо привертаэ увагу, що ця станція знаходиться в прикордонні з окупованою частиною Луганської області України", – інформує "БГ".

Загроза з боку Білорусі - що варто знати

Напередодні, 6 січня, РФ перекинула до Білорусі ешелон з військовою технікою, до якого входили вантажівки із символом "Z".

Заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк повідомляв, що РФ стягує техніку та особовий склад до Білорусі, де в середині місяця мають розпочатися навчання.

"Сили оборони уважно стежать за переміщеннями ворога, а також відстежують потенційні загрози, які можуть бути пов'язані зі спільними льотними навчаннями сил Росії та Білорусі з 16 січня по 01 лютого. Ми знаємо, де ворог розміщує особовий склад і техніку", – зазначив він.

У Генштабі ЗСУ зазначали, що значну кількість озброєння та військової техніки, що прибуває для навчання особового складу противника до Білорусі з Російської Федерації, було знято з тривалого зберігання і вона вимагає обслуговування. До робіт на цій техніці залучаються білоруські військовослужбовці.

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