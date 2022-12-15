Бригадному генералу поставили запитання, чи можливе "тимчасове припинення вогню на Новий рік".

Припинення вогню в Україні можливе лише тоді, коли війська Російської Федерації покинуть суверенні території України.

Як зазначив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу в Military Media Center, різдвяного перемир'я на війні не буде.

Бригадному генералу поставили запитання, чи можливе "тимчасове припинення вогню на Новий рік".

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"Я вважаю, що повне припинення вогню з нашого боку буде лише тоді, коли жодного окупанта не залишиться на нашій землі", - рішуче відповів Громов.

Нагадаємо, Генштаб відзвітував, що Сили оборони України знищили вже понад 96 000 окупантів станом на ранок 15 грудня. Володимир Зеленський заявляв, що Росія до кінця року втратить 100 000 військовослужбовців безповоротно.

Раніше президент України запропонував Росії вивести окупаційні війська з України на це Різдво.

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