Наразі відомо про одного постраждалого в Харкові.

В Харкові кілька сильних прильотів.

Про це у своєму Telegram повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Кілька сильних прильотів в районі центру. Поки відомо про одного постраждалого. Сподіваюся, ця цифра не збільшиться. ДСНС вже працює. Прохання до всіх харків'ян - перебувати в укриттях", - повідомив він.

Також потужні вибухи прогриміли в Миколаєві, повідомив у своєму Telegram повідомив мер міста Олександр Сенкевич.

"Близько 4:30 в Миколаєві прогриміли потужні вибухи. Всі переважно в одному районі міста. Збираємо інформацію. Попередньо, без жертв", - повідомив він.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська, як і раніше, зосередились на захопленні всього Донбасу.

Протягом 22 липня ворог знову вів штурмові дії в напрямках Покровського та території Вуглегірської ТЕС і знову зазнав втрат та відійшов.

На Слобожанському напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на недопущенні просування наших військ у бік Державного кордону України на півночі та північному сході Харківської області.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує ведення оборони зайнятих раніше позицій, зосереджує зусилля на стримуванні контрнаступальних дій Сил оборони України.

Як йдеться у матеріалі Forbes, найближчі тижні можуть стати переломними на фронті, а від того, як розвиватимуться події в липні – серпні, залежатиме майбутнє війни.

ЗСУ ліквідували вже 39 тисяч окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: