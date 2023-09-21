В Київській області внаслідок ракетної атаки російських окупантів поранення дістали мирні мешканці, пошкоджено лікарню та будинки.
Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора в соцмережі. За даними слідства, сьогодні вранці держава-агресор атакувала Київщину ракетами. "За попередніми даними постраждав чоловік, він отримав осколкові поранення ніг", - деталізували в Офісі генпрокурора.
Крім того, в декількох районах області пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди і транспортні засоби, будівлю лікарні. Також уламки ракет впали на територію підприємства, здійнялася пожежа.
"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу)", - зазначається у повідомленні.
Голова КОВА Руслан Кравченко додав, що за оперативною інформацією, влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано.
"На жаль, уже є інформація про трьох постраждалих. Станом на 8:45, через падіння уламків виникли пожежі на території декількох підприємств області, пошкоджена будівля професійно-технічного навчального закладу", - повідомив він.
Як додали в КМВА, цієї ночі ворог атакував столицю ракетами - над містом було збито понад 20 ворожих цілей. Уламки ракет впали в кількох районах Києва.
Зокрема, в Дарницькому районі уламки впали на нежитлову будівлю; станцію технічного обслуговування, внаслідок чого виникла пожежа на площі 400 м2, загорілися припарковані автомобілі.
"Постраждало 7 осіб, з них одна дитина (дівчинка 9 років). Практично в усіх поранення – це різані рани. Трьох людей госпіталізували. Решта отримали медичну допомогу на місці. Попередньо, загрози для життя у постраждалих немає", - уточнили в КМВА.
У Шевченківському районі пошкоджено газову трубу; в житловому будинку вибуховою хвилею вибито двері, пошкоджено вікна. "Інформація по постраждалим наразі відсутня", - зазначається в повідомленні.
В КМВА попередили, що інформація попередня, дані оперативного зведення оновлюються.
Ракетна атака 21 вересня
Під ранок в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу, яка тривала близько двох годин. Російські окупанти провели пуски ракет Х-101/555/55 з Ту-95.
Близько 5 ранку ППО працювала в Черкаській області, трохи пізніше - у Києві. У Харкові було зафіксовано шість "прильотів". Також вибухи були у Рівному та Львівській області.