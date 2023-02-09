На місці працюють усі служби.

У четвер, 9 лютого, на території колишнього заводу у Дарницькому районі Києва стався вибух.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у своєму офіційному Telegram-каналі. За його даними, під завалами могли опинитися люди. Наразі на місце пригоди направили всі необхідні служби.

"Пролунав вибух на території колишнього заводу. Під завалами можуть бути люди. Всі служби слідують на місце. Інформація уточнюється. Фахівці з‘ясовуватимуть причини вибуху", - написав Кличко.

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У Київській міській військовій адміністрації повідомляють, що вибух почули о 15:45. За попередніми даними, вибухнув газовий балон.

"Є постраждалі. Інформація уточнюється", - йдеться у Telegram-каналі КМВА.

16:10 Пізніше мер Кличко додав, що відомо вже про одного загиблого.

16:20 У КМВА також повідомили про одного загиблого, ще трьох людей дістали з-під завалів. Їм надають медичну допомогу. Інформація уточнюється.

16:30 Кличко повідомив, що вибух стався в одноповерховому складському приміщенні на території колишнього заводу. Внаслідок цього сталося руйнування будівлі на площі 500 кв. м.

"Одна людина загинула. Трьох постраждалих дістали з-під завалів. Рятувально-пошукові роботи тривають. Причини вибуху з‘ясовують", - додав він.

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