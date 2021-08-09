Міжнародний Комітет Червоного Хреста закликали перевірити обставини їхньої загибелі.

У колонії на окупованій частині Донецької області вбили трьох засуджених до 2014 року українців.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в Facebook.

"Отримала шокуючу звістку про вбивство наших співгромадян у Кіровській виправній колонії №33, яка розташована на тимчасово окупованій території Донецької області. Всі загиблі були засудженими до початку військової агресії на Сході", – заявила Денисова.

Вона відзначила, що один із вбитих звертався до неї із заявою перевести його для відбування покарання на підконтрольну уряду України територію.

Читайте такожЧи могло бути більше жертв: військові розповіли деталі обстрілу вантажівки на Донбасі (відео)"На жаль, процес переведення осіб з непідконтрольних уряду України територій заблоковано окупаційною владою. Передача засуджених з тимчасово окупованої території Донецької області не здійснюється з початку 2019 року, що зробило їх заручниками ситуації", – підкреслила омбудсмен.

Так, за її словами, наслідком зупинення процесу переведення стало порушення права на життя та безпеку українських громадян, які перебувають у місцях несвободи на непідконтрольних територіях. "І сьогодні через злочинну бездіяльність окупаційної адміністрації, троє із них були вбиті", - наголосила Денісова.

Окрім того, за її словами, наразі на переведення з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей чекають 450 громадян України, серед них 70 – довічників.

"Звертаюся до керівництва Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні терміново направити представників субделегації МКЧХ у Донецьку до Кіровської виправної колонії №33, з метою перевірки обставин загибелі українських громадян та стану додержання прав інших утримуваних осіб", – наголосила Денісова.

Окрім того, уповноважена ВР звертається до представника України в робочій підгрупі із гуманітарних питань у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях Галини Третьякової та координатора в цій підгрупі від ОБСЄ Шарлотти Реландер з проханням терміново вжити заходів реагування на факт вбивства українських громадян та розблокування процесу переміщення 450 засуджених осіб.

"Наголошую, що цей процес має бути невідкладно відновлений, адже під загрозою життя сотень наших співгромадян", – заявила Денісова.

Автор: Віталій Саєнко