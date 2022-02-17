Прес-секретар Кремля назвав заяви США і НАТО "голослівними звинуваченнями".

У Кремлі назвали "необґрунтованими звинуваченнями" заяви США і НАТО про те, що Москва не відводить свої війська від кордону з Україною, і додали, що для згортання військових навчань потрібен час.

Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков під час брифінгу, передає Reuters.

За його словами, у Міноборони Росії є чіткий графік повернення підрозділів у місця постійної дислокації.

"Зрозуміло, що угруповання для (військових, - ред.) навчань формувалася протягом багатьох тижнів, і вивести їх за один день, звичайно, неможливо. Вони не можуть просто так злетіти і полетіти... потрібен час", - сказав Пєсков.

Також Пєсков назвав заяви США і НАТО "голослівними звинуваченнями".

У Росії у вівторок оголосили про часткове виведення сил, що послабило побоювання Заходу з приводу вторгнення в Україну, що насувається, але США і НАТО заявили своєю чергою, що російська військова присутність там фактично збільшується, а не зменшується.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін відреагував на обстріл Станиці Луганської російськими окупантами.

Внаслідок обстрілу пошкоджено споруду дитсадка, де на той час перебували діти. За попередніми даними, в результаті обстрілу троє працівників дитсадка отримали контузії. Також пошкоджена комунальна інфраструктура - половина селища залишилася без електропостачання.

За даними кореспондента УНІАН, порушення "тиші" російськими окупантами спостерігається одночасно по всій лінії фронту.

Разом з тим пропагандистські російські ЗМІ активно поширюють фейки про нібито "обстріли української армії". При тому, що ескалацію на Луганщині почали контрольовані Росією бойовики так званої "ЛНР".

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