У Кремлі назвали "необґрунтованими звинуваченнями" заяви США і НАТО про те, що Москва не відводить свої війська від кордону з Україною, і додали, що для згортання військових навчань потрібен час.
Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков під час брифінгу, передає Reuters.
За його словами, у Міноборони Росії є чіткий графік повернення підрозділів у місця постійної дислокації.
"Зрозуміло, що угруповання для (військових, - ред.) навчань формувалася протягом багатьох тижнів, і вивести їх за один день, звичайно, неможливо. Вони не можуть просто так злетіти і полетіти... потрібен час", - сказав Пєсков.
Також Пєсков назвав заяви США і НАТО "голослівними звинуваченнями".
У Росії у вівторок оголосили про часткове виведення сил, що послабило побоювання Заходу з приводу вторгнення в Україну, що насувається, але США і НАТО заявили своєю чергою, що російська військова присутність там фактично збільшується, а не зменшується.
Нагадаємо, раніше міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін відреагував на обстріл Станиці Луганської російськими окупантами.
Внаслідок обстрілу пошкоджено споруду дитсадка, де на той час перебували діти. За попередніми даними, в результаті обстрілу троє працівників дитсадка отримали контузії. Також пошкоджена комунальна інфраструктура - половина селища залишилася без електропостачання.
За даними кореспондента УНІАН, порушення "тиші" російськими окупантами спостерігається одночасно по всій лінії фронту.
Разом з тим пропагандистські російські ЗМІ активно поширюють фейки про нібито "обстріли української армії". При тому, що ескалацію на Луганщині почали контрольовані Росією бойовики так званої "ЛНР".