Росія наполягала на фактичному поверненні НАТО до зразка 1997 року.

Кремль заявив, що Сполучені Штати не дали конструктивної відповіді на її пропозиції щодо "гарантій безпеки". За відсутності у США готовності домовлятися, Росія може вдатися до "військово-технічних" заходів.

Про це йдеться в тексті відповіді Москви на реакцію США щодо висунутих нею наприкінці 2021 року "гарантій безпеки", цитує російський Интерфакс.

"За відсутності готовності американської сторони домовлятися у твердих, юридично зобов’язуючих гарантіях забезпечення нашої безпеки з боку США та їхніх союзників Росія буде вимушена реагувати, в тому числі шляхом реалізації заходів військово-технічного характеру", - цитує агентство текст відповіді.

Йдеться про відмову від подальшого розширення НАТО і про відкликання "бухарестської формули", яка гарантує Україні та Грузії майбутній вступ до Альянсу.

Крім того, Росія наполягала на відмові у створенні військових баз на території держав, які колись були під окупацією СРСР, й фактичному поверненні НАТО до зразка 1997 року.

Також Москва констатує, що Вашингтон проігнорував пакетний характер російських пропозицій, з яких, за словами російських дипломатів, "навмисне обрані та перекручені зручні теми".

У документі росіяни знову заявили, що ніякого нарощування військ біля кордонів України "немає": "тому твердження про "відповідальність Росії за ескалацію" не можна розцінювати інакше, як спробу чинити тиск і знецінювати пропозиції Росії з гарантій безпеки".

Вимогу США відвести війська від кордонів України МЗС РФ назвало "неприпустимою".

Загроза нападу РФ на Україну

Наразі Росія зосередила біля України понад 100 тисяч військових, які, як побоюється Захід, Кремль може залучити до повномасштабного наступу.

РФ продовжує нарощувати наступальні позиції усупереч офіційним заявам про нібито відведення частини армії до місць постійної дислокації.

На тлі напруги на російсько-українському прикордонні наприкінці 2021 року Кремль висунув "гарантії безпеки", вимагаючи від Заходу взяти на себе юридичні зобов’язання гарантувати невступ України до НАТО.

На думку російського президента Володимира Путіна, подальші перспективи України в Альянсі можуть зашкодити нацбезпеці Росії. Він назвав це "червоними лініями" для своєї держави.

Серія переговорів між Росією та представниками США й НАТО закінчилися для Кремля провалом.

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