Окупанти знижують виплати для робітників так званих адміністрацій на захоплених територіях, але не росіян.

У Кремлі вирішили прибрати надбавку для робітників окупаційних адміністрацій за роботу в "складних умовах". Про це повідомив Центр національного спротиву.

"Відтак зарплата деяких "посадовців" знизиться у півтора рази, при цьому зміни стосуються саме колаборантів. Відрядженні росіяни будуть отримувати доплати, адже їх у москві цінують більше", - зазначається в повідомленні.

Звертається увага, що на окупованих територіях стрімко зростає безробіття й борги за виплатами зарплати. Зокрема борги є і перед працівниками окупаційних адміністрацій.

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"Відтак колаборанти стали заручниками ситуації, за яку самі несуть відповідальність", - наголошують у Центрі нацспротиву.

Російська окупація - новини

Як повідомляв УНІАН, раніше у Центрі нацспротиву інформували, що РФ не довіряє колаборантам. Через недовіру до колаборантів на захоплених територіях України російським військовим категорично заборонили повідомляти їм місця свого розташування. Це зроблено задля уникнення витоку інформації в рамках посилення контррозвідувального режиму.

У ЦНС також повідомили, що російським окупантам заборонили не тільки узгоджувати місця свого розташування з колаборантами в окупаційних адміністраціях, а й залучати цивільних до робіт з облаштування командних пунктів.

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