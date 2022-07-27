Він прикидався, що втратив пам'ять, щоб його не розкрили.

Російський військовий з Магнітогорська перебуваючи в госпіталі Кривого Рогу симулював "амнезію", щоб його не розкрили. Однак штучний інтелект ідентифікував його особистість.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю для "Української правди".

"Цікавий кейс був, коли мені в Instagram написала людина, волонтер з Кривого Рогу. Пише: "Ось фото, у нас у військовому госпіталі у бійця провал в пам'яті, він в якихось бойових діях брав участь і нічого не пам'ятає. Можете допомогти знайти, хто він?"- Згадує міністр.

Для ідентифікації особистості використовували штучний інтелект. В результаті з'ясувалося, що боєць був жителем Магнітогорська, який воював на боці російської армії. Після цього окупанта одразу пов'язали.

Міністр додав, що штучний інтелект навчили також розпізнавати свіжі могили на супутникових знімках. Нещодавно в Севастополі виявили 455 могил на військовому кладовищі.

Як раніше повідомляв УНІАН, "бойові" буряти днями сидять на деревах і прикидаються кущами.

Вас також можуть зацікавити новини: