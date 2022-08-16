Невідомі поклали під рейки вибуховий пристрій вагою близько 200 грамів у тротиловому еквіваленті.

16 серпня на росії пролунали вибухи. У Курській області хтось підірвав залізничну дорогу.

Про це інформує телеграм-канал Baza, а також російські ЗМІ.

Обхідник повідомив про вибух начальству, а ті викликали поліцію та профільних фахівців. З'ясувалося, що невідомі поклали під рейки вибуховий пристрій вагою близько 200 грамів у тротиловому еквіваленті. Це і дозволило підірвати колію.

По цьому маршруту не їздять пасажирські потяги з 2014 року. Але цим шляхом курсують маневрові та вантажні поїзди. Додамо, що російські силовики опитали жителів навколишніх сіл, але ніхто не бачив нічого підозрілого. Свідків вибуху не вдалося знайти.

Нагадаємо, що 16 серпня в окупованому Криму, поблизу міста Джанкой, пролунали вибухи, які потрапили на камеру. Міноборони РФ назвало це диверсією.

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