У населеному пункті чутні також вибухи та стрілянина.

У Курській області (Росія) місцеві повідомляють про пожежу та вибухи.

Ряд повідомлень і скарг з'явилися в регіональних Telegram-каналів.

За словами очевидців, горить будівля площею 200 квадратних метрів. На місце події виїхали рятувальники.

Згідно з окремими повідомленнями, в населеному пункті чутні також вибухи та стрілянина.

Увечері, 17 липня, російські військові попросили жителів області зберігати спокій: "Наші військові приступили до виконання бойових завдань в рамках "СВО" (війни - УНІАН) на кордоні Глушківського району з Сумською областю. Саме тому тут чути постріли".

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська продовжують наступати на сході країни. За повідомленням Генштабу, 16 липня українські сили відбили спроби штурмів ворогом на Слов'янському та Бахмутському напрямках.

Разом з тим ЗСУ продовжують ефективно знищувати склади з боєприпасами противника на окупованих територіях. У Пентагоні вважають, що наступ РФ значно сповільнився саме завдяки використанню Україною систем HIMARS.

Напередодні міністр оборони РФ Сергій Шойгу віддав наказ окупантам активізувати бої на "всіх напрямках", що журналісти The New York Times оцінили як сигнал переходу Росією до більш агресивної фази війни.

Водночас, на думку аналітиків з Інституту вивчення війни, Путін віддав наказ захопити Харків, про що свідчить активізація обстрілів області російськими військами.

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