На кадрах яскравий спалах посеред степової зони.

Один з ранкових вибухів на території тимчасово окупованого Криму потрапив на відео. Поки пропагандисти переконують, що інцидент стався на електричній підстанції, представники української влади заявляють про знищення чергового складу боєприпасів РФ.

Відео "прильоту" по Криму з'явилося у мережі.

Кадри свідчать про те, що вибух був досить потужним. За свідченнями місцевих, вибухової хвилею вибило шибки у вікнах будинків поблизу.

На місце події виїхав гауляйтер Криму Сергій Аксьонов. Окупаційна влада наразі переконує, що сталася пожежа на електричній підстанції. Деталей не повідомляють.

Водночас голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що горить російська військова частина у селищі Qalay (Азовське) Джанкойського району у тимчасово окупованому Криму.

Раніше нардеп Олексій Гончаренко повідомляв, що знищено склад з російськими боєприпасами.

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