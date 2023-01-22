Нагадування для російських загарбників залишили сили спротиву.

Російським загарбникам у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області нагадали, що українські воїни близько. На стіні казарми росіян хтось написав "Слава ЗСУ".

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, напис з'явився на стіні казарми окупантів у Кальміуському районі міста.

"Кальміуській район. Стіна казарми росіян. Маріупольці нагадали, кого насправді чекає та кому вірить український Маріуполь", – написав Андрющенко.

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Геноцид в Маріуполі

Окупанти з початку повномасштабного вторгнення розпочали цілеспрямоване знищення Маріуполя: російські танки фактично розстрілювали багатоповерхівки, не рахуючись з жертвами серед мирного населення.

У березні Росія вдарила важкими бомбами по драмтеатру, де від снарядів ховалися в основному жінки і діти. Загинули сотні людей.

Після евакуації з "Азовсталі" у травні 2022 року захисників Маріуполя місто перейшло під окупацію Росії. Знищена вся інфраструктура Маріуполя, немає ні газу, ні води, ні світла.

Реальні цифри загиблих серед цивільного населення та військових ЗСУ досі невідомі. Місцева влада заявляла, що загинуло понад 20 тисяч мирних жителів. Тим часом ворог замітає всі сліди своїх злочинів, спалюючи трупи, а на місці спалених будинків українців будуючи нові висотки.

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