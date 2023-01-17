До мобілізації блогер писав виключно на "хіпстерські" теми і, як стверджують дослідники, замовчував розв'язану війну.

Блогер Лев Левченко "описав лукбук російських туристів" у знищеному РФ Маріуполі для російського видання The Village. У відповідь на критику журналісти переписали матеріал, а потім заявили, що просто "про*балися".

У своїй статті Левченко аналізує "тренд", який у Росії запустили рашистські Instagram-блогери: їздити у "звільнений" Маріуполь і фотографуватися на "тлі закинутих будівель".

Пізніше, після першої критики, у матеріалі з'явився дисклеймер, що редакція видання нібито не закликає відвідувати Маріуполь з метою туризму, а просто розповідає про нездорове явище в Росії. Однак сам Левченко обтічно писав про російське вторгнення, наприклад, було незрозуміло, як Маріуполь раптом виявився "зруйнованим".

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Разом з тим в Twitter видання редактор соцмереж цілком серйозно в підводці до матеріалу назвав Маріуполь "зруйнованим, завойованим і приєднаним містом", і що блогери їздять туди "фоткатися на тлі кльових закинутих будівель".

Самого Левченка 1993 року народження знайшли за кордоном. Як пишуть Українські OSINT-дослідники з "Бджоли", блогер встиг утекти від мобілізації до Вірменії. Принаймні, Єреван як актуальне місце перебування він вказав в соцмережах.

До мобілізації блогер писав виключно на "хіпстерські" теми і, як стверджують дослідники, замовчував розв'язану війну: "Він втік за кордон. Здавалося б, сиди мовчки і не нагадуй іншим, що накоїла твоя батьківщина. Але ні. Він із захопленням пише про "заброшки Маріуполя" та красиві локації для фото у знищеному росіянами місті".

Свої сторінки Левченко вже "зніс", проте в мережу також виклали номер телефону російського журналіста.

Знищення Маріуполя - історія ще одного злочину РФ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська розпочали цілеспрямоване знищення Маріуполя. У мережі неодноразово публікували фото і відеодокази того, як російські танки фактично розстрілюють багатоповерхівки, не рахуючись з жертвами серед мирного населення.

У березні Росія вдарила важкими бомбами по драмтеатру, де від снарядів ховалися в основному жінки і діти. РФ цинічно обстрілювала навіть рятувальників, які намагалися розбирати завали.

Після евакуації з "Азовсталі" у травні 2022 року захисників Маріуполя місто перейшло під окупацію Росії. Знищена вся інфраструктура Маріуполя, немає ні газу, ні води, ні світла.

Реальні цифри загиблих серед цивільного населення та військових ЗСУ досі невідомі. Ворог замітає всі сліди своїх злочинів, спалюючи трупи, а на місці спалених будинків українців будуючи нові висотки.

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