Ймовірно, тіла людей вивезуть на міський Лівобережний полігон сміття.

У Маріуполі окупанти зносять пошкоджені будинки та відмовляються від пошуку тіл загиблих під завалами.

Про це у Telegram повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Окупанти остаточно перейшли на практику знесення будинків та відмови від пошуку тіл загиблих під завалами. Лівобережний район. Район вулиць Московська та Володимирська. Район найбільше постраждав від обстрілів російських "Градів" наприкінці лютого - початку березня. Люди були відрізані від можливості виїхати в умовно безпечне місце (на той час) в центр Маріуполя. Скільки маріупольців загинуло і досі під цими завалами, ми вже не дізнаємось ніколи. Разом зі сміттям вони будуть поховані на Лівобережному сміттєзбірному полігоні. Нема слів. Лише лють", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня Андрющенко повідомив, що окупанти зносять зруйновані будинки в тимчасово окупованому Маріуполі без розбору завалів. Як наголосив радник мера, дані про нові тіла загиблих неможливо отримати у зв'язку з тим, що після знесення все вивозиться на сміттєзвалище.

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