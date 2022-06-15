Кремль просто намагається зробити гарну картинку під девізом "життя повертається", але про справжні потреби людей ніхто не думає.

Російські окупанти повернули частині будинків Центрального району Маріуполя електропостачання, проте мережа настільки слабка, що людям дозволяють вмикати не більше однієї лампочки на квартиру.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

За його словами, Кремль просто намагається зробити гарну картинку під девізом "життя повертається", але про справжні потреби людей ніхто не думає.

Так у літню пору місцеві жителі залишилися без холодильників, кондиціонерів, електроплит, пральних машинок та іншої звичної побутової техніки. "Навіть головний друг пропаганди – телевізор – під забороною. У разі виявлення, щонайменше – відключення", – розповів Андрющенко.

Хоча, насправді, якщо хтось у будинку включить холодильник, то півкварталу залишається без світла.

Нагадаємо, раніше Андрющенко повідомляв, що окупанти на Донбасі розпочали інвентаризацію бібліотечних фондів. "Екстремістські" книги вилучаються. Він зазначив, що екстремістськими окупанти вважають підручники з історії України.

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