Усі книжки, що мають "екстремістський зміст" вилучаються.

Окупанти на Донбасі розпочали інвентаризацію бібліотечних фондів. "Екстремістські" книги вилучаються.

Про це повідомив радник мера міста Маріуполь Петро Андрющенко.

"Окупанти почали інвентаризацію бібліотечних, шкільних та інших книжкових фондів. Тому що виявляється "молодь Донбасу проти екстремізму". Все це робиться працівниками бібліотеки ім. Крупської в Донецьку. На сьогодні вже завершено оцінку бібліотек і шкільної літератури в Мангуші та Микільському. Всі книги, що містять "екстремістський зміст "вилучені", - повідомив Андрющенко.

Він також зазначив, що екстремістськими окупанти вважають підручники з історії України.

"До екстремістської відносяться всі підручники з історії України... Про УПА і Степана Андрійовича взагалі промовчимо. Також підручники з літератури. Бо Стус - знову екстреміст. У підсумку всі україномовні книги вилучені для знищення. Маріуполь - наступний. Всі книги будуть знищені. Різниці між денаzивікацією і нацизмом вже немає", - зазначив Андрющенко.

Ситуація в Маріуполі:

24 лютого 2022 року Росія вдерлася на територію незалежної України.

Маріуполь опинився під посиленим вогнем російських загарбників з перших днів повномасштабного вторгнення.

Місто стерте з лиця землі.

Встановити остаточну кількість жертв російської агресії неможливо, оскільки окупанти самостійно розбирають завали розбомблених ними будівель і знищують тіла загиблих.

Громадян, які хочуть залишити зруйноване місто, росіяни відправляють до "фільтраційних" таборів, після чого українців насильно вивозять у найвіддаленіші куточки РФ, включаючи Сибір, Кавказ, Полярне коло і Далекий Схід.

23 травня 2022 року з Маріуполя за добу до фільтраційного табору вивезли понад 250 осіб, 30 з них – діти.

24 травня окупанти привезли до Маріуполя автотелевізори для пропаганди.

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