На даний момент місцева влада встановлює масштаби пошкоджень.

За попередньою інформацією, вранці 13 березня російські окупанти бомбили "Зорю" (Державне підприємство "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря").

Про це у своєму ранковому відеозверненні розповів глава Миколаївської області Віталій Кім.

"З'ясовуємо обставини. Орки не тільки нас бояться, вони нас поважають. Це основний показник того, що перемога буде за нами. У нас свобода і ми за неї боремося. А у них рабство. Хочеться, щоб наші бажання збувалися, ми все одно будемо рухатися вперед і відстоювати рідну землю. Разом до перемоги!",- написав Кім у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, окупанти всю ніч бомбили північ Донеччини, в результаті чого потрапили в поїзд. Від нанесених пошкоджень одна з провідниць цього поїзда загинула, інша була поранена і доставлена в лікарню м.Слов'янськ, де зараз їй надається допомога.

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