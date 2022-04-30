Біля Миколаєва був виявлений схрон із протитанковим озброєнням.

Неподалік Миколаєва виявили схрон із протитанковим озброєнням, яке планували використати для терактів у місті.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

За його словами, на Херсонщині окупанти і їх новопризначені на управлінські посади колаборанти змінюють риторику щодо планів на референдум, натомість, намагаються підкупити населення рубльовими виплатами.

На Миколаївщині правоохоронцями затримано трьох російських військових, які входили до складу угруповання, що намагалося захопити Південноукраїнську АЕС.

"А біля обласного центру був виявлений схрон із протитанковим озброєнням. Схованку облаштувала російська диверсійно-розвідувальна група, яка готувала теракти в Миколаєві", - розповів Назаров.

Він додав, що під час огляду правоохоронцями було вилучено протитанковий ракетний комплекс "Корнет" і гранатомети російського виробництва.

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України схопила трьох російських військових з угруповання, яке планувало захопити Південноукраїнську АЕС.

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