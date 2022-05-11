Наразі на білоруському напрямку сили білоруської армії проводять навчання.

Те, що президент Білорусі Олександр Лукашенко може найближчим часом дати вказівку своїй армії розпочати наземну операцію на території України, є малоймовірним.

Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, передає "Укрінформ".

"Говорити про те, що лукашенко найближчим часом дасть вказівку своїй армії почати наземну операцію на території України… все ж таки, поки що це малоймовірно", - сказав він.

Окремо він нагадав, що наразі на білоруському напрямку сили білоруської армії проводять навчання.

Денисенко уточнив, що у вівторок було достатньо багато різних вкидів та інформації про те, що на кордони з Україною їдуть "Смерчі" та інші артилерійські установки тощо.

"У принципі хотілося б сказати про те, що у білорусі є один-єдиний полігон, на якому можна проводити подібні стрільби і навчання, і він знаходиться відносно недалеко від українського кордону. І, на жаль, через це Україна має концентрувати і залишати достатньо великі свої сили на кордоні з білоруссю", - сказав Денисенко.

Водночас, як зазначив радник глави МВС, попри те, що ситуація поки що певною мірою напружена, все ж таки є малоймовірним те, що лукашенко найближчим часом накаже своїй армії почати наземну операцію в Україні.

Своєю чергою, відповідаючи на питання, на яких напрямках наразі зосереджені сили ворога, Денисенко зазначив, що найактивніші дії наразі відбуваються у Луганській області, - перш за все, це Рубіжне тощо. За його словами, там росіяни зосереджують багато сил і пробують проводити активні дії.

"Учора вони (росіяни – ред.) навіть розповсюдили заяву про те, що вони уже повністю вийшли на рубежі Луганської області. І вони справді там в одному з місць підійшли до рубежів Луганщини, але учора це одразу ж почало тиражуватися у росЗМІ і, на жаль, у низці українських ЗМІ, які просто, на жаль, не захотіли подивитися на карту", - поінформував радник міністра.

Говорячи про інші напрямки, де ведуться активні бойові дії, він уточнив, що це також - Донецькій і Ізюмський напрямки, де загарбники продовжують концентруватися, і де вони, за інформацією українських військових, посилюють повітряну розвідку і свої угрупування. А також - місто-герой Маріуполь.

"І герої, які тримають місто, вони продовжують тримати український прапор над "Азовсталлю". І українська влада робить все від себе залежне, щоб спробувати допомогти цим людям і щоб захисники "Азовсталі" і Маріуполя змогли через певні гуманітарні коридори вийти із "Азовсталі". На жаль, усе впирається у позицію Володимира Путіна", - зазначив радник глави МВС.

Як повідомлялося, радник голови офісу президента Олексій Арестович оцінив ймовірність нападу Білорусі на Україну на тлі заяв про перевірки військ. Він запевнив, що ознак підготовки наступу немає.

Вас також можуть зацікавити новини: